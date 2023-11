Senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, é entrevistado da EXAME nesta quarta-feira

Os detalhes do texto da reforma tributária e os próximos passos da tramitação no Senado serão tema da entrevista ao vivo com o senador Eduardo Braga (MDB-AM) no Macro em Pauta desta quarta-feira, 1, às 15h10, com transmissão pelo canal do Youtube e Instagram da EXAME.

Na última quarta-feira, 25, o texto foi apresentado pelo relator com uma série de mudanças. Em discussão no Congresso por mais de três décadas, a proposta avança após rara convergência entre governo federal e Congresso, ambos dispostos a aprovar o texto.

Braga realizou algumas alterações no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Entre as principais mudanças estão a trava para o aumento dos impostos, o aumento do tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional e a mudança do comitê gestor que administrará os recursos arrecadados. O senador também incluiu os profissionais liberais em um regime diferenciado e definiu dois tipos de cesta básica para fins de redução de tributação.

Braga é formado em engenharia elétrica pela Universidade do Amazonas. O político já foi deputado estadual em 1987 e deputado federal em 1991. Além disso, foi governador do Amazonas entre 2003 e 2010 e está no seu segundo mandato como senador pelo estado.