Sem Lula, Conselhão tem anúncios em descarbonização e debate sobre Reforma Tributária

A última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, acontece ao longo do dia desta quinta-feira, 12, e contará com diferentes assinaturas de novos investimentos e anúncios de ações em descarbonização e transição energética.

O evento acontece sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está internado em São Paulo para tratar um hematoma intracraniano. Presidido pelo vice, Geraldo Alckmin, o governo reúne na cerimônia ministros, empresários, sindicalistas e representantes de diferentes setores para discutir sobre as políticas prioritárias do governo federal na reta final deste ano e em 2025.

Entre as assinaturas, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard deverá anunciar a contratação de 12 novas embarcações em dois estaleiros em Santa Catarina. Estima-se que o negócio gere um investimento na construção naval na ordem de R$ 5,2 bilhões, além da geração de 11 mil empregos.

Além disso, o governo usará o encontro para propagar a regulamentação da reforma tributária, cuja votação, no Congresso Nacional, pode ser feita nesta quinta. A análise do parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM) deveria acontecer ontem, mas foi atrasada por falta de pagamento de emendas parlamentares e a negativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino à Advocacia-Geral da União (AGU) para liberar o pagamento.

Esta será a quarta vez que o grupo se reúne desde a recomposição em 2023. Após ser extinto pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula recriou o Conselhão para auxiliar o Executivo na definição de políticas prioritárias para o país.

Na ocasião, serão assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no âmbito do Conselhão.