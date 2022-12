Ranking 2022: Florianópolis é a melhor cidade para fazer negócios em educação

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade dos empregos existentes na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, são qualificados, ou seja, necessitam de algum conhecimentos mais aprofundado para ser desempenhado. E esse aprendizado vem do ensino, que ajuda a fornecer mão de obra qualificada.

Com uma taxa alta de postos de trabalho qualificados que demandam uma aprendizagem formal, a capital catarinense é a melhor cidade para fazer negócios na área de educação, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade por EXAME. Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100.000 habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Willian Rigon, diretor de Marketing da Urban Systems, destaca que o setor de tecnologia na cidade de Florianópolis cresceu muitos nos últimos anos e fomenta também uma oportunidade de negócio para quem quer empreender no ramo educacional.

"A educação é de capital humano. E a capital de Santa Catarina tem a qualidade a capacidade de empreender e gerar novos negócios no setor de ensino. Além disso, há investimento público já pensando no futuro em que as empresas vão precisar de mão de obra nas áreas de telecomunicação e de informática", diz.

É pensando justamente neste futuro que a prefeitura implementou em todas as 38 unidades educacionais de ensino fundamental aulas em quatro idiomas. "Nas escolas são ensinados português, inglês, libras e letramento digital. A partir dos primeiros anos a criança já tem contato com ferramentas de decodificação, para que ela possa fazer seus primeiros aplicativos", explica o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD).

Veja a lista com as 100 melhores cidade para fazer negócios na área de educação

Melhores Cidades para Fazer Negócios na área de educação Posição Município UF IQM 2022 2021 1 13 Florianópolis SC 4,832 2 1 São Paulo SP 4,802 3 - Maricá RJ 4,711 4 91 Jaraguá do Sul SC 4,590 5 - Lages SC 4,569 6 33 São Bernardo do Campo SP 4,552 7 - Palhoça SC 4,548 8 4 Vitória ES 4,532 9 16 Itajaí SC 4,527 10 - Senador Canedo GO 4,519 11 7 Barueri SP 4,507 12 - Camaçari BA 4,477 13 - Barreiras BA 4,423 14 - Joinville SC 4,404 15 100 Cuiabá MT 4,399 16 - Erechim RS 4,377 17 87 Cotia SP 4,351 18 23 Campinas SP 4,340 19 - Teresina PI 4,332 20 10 Porto Alegre RS 4,327 21 69 Blumenau SC 4,319 22 - Sinop MT 4,301 23 40 Ribeirão Preto SP 4,283 24 - Marília SP 4,267 25 - Cascavel PR 4,267 26 - Araxá MG 4,254 27 21 Campo Grande MS 4,246 28 - Hortolândia SP 4,242 29 76 Piracicaba SP 4,235 30 37 Criciúma SC 4,225 31 57 Bauru SP 4,222 32 17 Garanhuns PE 4,216 33 - Natal RN 4,210 34 3 Curitiba PR 4,204 35 - Catalão GO 4,203 36 65 São José do Rio Preto SP 4,202 37 - Mogi Guaçu SP 4,194 38 5 Brasília DF 4,194 39 - Serra ES 4,185 40 43 Sorocaba SP 4,184 41 - Catanduva SP 4,181 42 - Mogi das Cruzes SP 4,165 43 - Cubatão SP 4,155 44 - Rondonópolis MT 4,117 45 86 Aracaju SE 4,109 46 18 Santana de Parnaíba SP 4,091 47 79 Campina Grande PB 4,090 48 63 Pelotas RS 4,082 49 51 Nova Iguaçu RJ 4,065 50 - Jaú SP 4,060 51 - São José SC 4,053 52 26 Maringá PR 4,049 53 - Tubarão SC 4,048 54 - Rio Branco AC 4,039 55 - Passo Fundo RS 4,036 56 - Parauapebas PA 4,034 57 - Itabira MG 4,026 58 2 Rio de Janeiro RJ 4,021 59 6 Manaus AM 4,019 60 49 Franca SP 4,017 61 - Presidente Prudente SP 4,010 62 - João Pessoa PB 4,005 63 27 Fortaleza CE 3,997 64 30 Indaiatuba SP 3,991 65 38 Guarulhos SP 3,982 66 70 Jundiaí SP 3,978 67 - Novo Hamburgo RS 3,976 68 94 Bento Gonçalves RS 3,975 69 - Americana SP 3,974 70 - Rio Claro SP 3,972 71 45 Chapecó SC 3,972 72 - Marabá PA 3,971 73 88 São Caetano do Sul SP 3,963 74 82 Macapá AP 3,953 75 41 Botucatu SP 3,951 76 25 Osasco SP 3,951 77 62 Itu SP 3,948 78 - Itaquaquecetuba SP 3,948 79 54 São Carlos SP 3,942 80 78 Vila Velha ES 3,936 81 59 Atibaia SP 3,935 82 11 Recife PE 3,928 83 68 Anápolis GO 3,924 84 - Valinhos SP 3,923 85 35 Niterói RJ 3,922 86 12 Belo Horizonte MG 3,915 87 - Itatiba SP 3,912 88 77 Macaé RJ 3,911 89 - Brusque SC 3,900 90 - Gravataí RS 3,898 91 92 Santos SP 3,896 92 97 Salvador BA 3,895 93 22 São José dos Campos SP 3,894 94 - Sobral CE 3,888 95 - Jacareí SP 3,882 96 - Patos PB 3,881 97 - Limeira SP 3,874 98 20 Goiânia GO 3,868 99 - Ponta Grossa PR 3,866 100 75 Balneário Camboriú SC 3,861

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios:

LEIA TAMBÉM