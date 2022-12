Ranking 2022: SP é a melhor cidade para investir no mercado imobiliário

O ano de 2022 foi histórico para o mercado imobiliário da cidade de São Paulo com a inauguração do prédio mais alto da maior metrópole do país, o Platina 220, com 172 metros de altura, localizado no Tatuapé, zona leste. O edifício desbancou o até então inabalado Mirante do Vale, que tem 170 metros e fica no centro.

Esse marco de São Paulo é um símbolo que reflete a posição da capital paulista que foi eleita a melhor cidade para fazer negócios no mercado imobiliário, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade por EXAME.

Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100.000 habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).

Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Willian Rigon, diretor de Marketing da Urban Systems, avalia que a cidade de São Paulo tem um déficit habitacional muito grande, o que justifica a alta demanda do setor para negócios. Dados mostram que 30% de todo o mercado imobiliário do país se concentra na capital paulista.

Mesmo os edifícios corporativos, que ficaram esvaziados durante a pandemia de covid-19, voltaram a ficar ocupadas e a demanda está em crescimento. "Podemos dizer que já estamos com 80% a 90% da demanda estabilizada e com alguns preços subindo. Espaços como Faria Lima, Itaim Bibi e Vila Olímpia estão com uma ocupação superior ao período antes do coronavírus", detalha Ely Wertheim, presidente executivo do Secovi-SP.

Melhores Cidades para Fazer Negócios no mercado imobiliário Posição Município UF IQM 2022 2021 1 1 São Paulo SP 7,054 2 2 Rio de Janeiro RJ 4,065 3 4 Brasília DF 3,783 4 5 Manaus AM 3,259 5 7 Salvador BA 3,244 6 6 Goiânia GO 3,004 7 24 Fortaleza CE 2,925 8 8 Curitiba PR 2,835 9 3 Belo Horizonte MG 2,821 10 13 São Bernardo do Campo SP 2,789 11 16 Guarulhos SP 2,702 12 19 Recife PE 2,635 13 11 Campinas SP 2,563 14 15 Barueri SP 2,531 15 32 Joinville SC 2,513 16 53 Blumenau SC 2,508 17 20 Campo Grande MS 2,494 18 77 Contagem MG 2,474 19 26 Serra ES 2,461 20 79 Aparecida de Goiânia GO 2,450 21 90 Mauá SP 2,440 22 - Betim MG 2,438 23 81 Americana SP 2,423 24 10 Florianópolis SC 2,422 25 28 Belém PA 2,418 26 51 Caxias do Sul RS 2,414 27 35 Santo André SP 2,404 28 46 São José do Rio Preto SP 2,401 29 14 São José dos Campos SP 2,399 30 30 Vitória ES 2,386 31 87 Diadema SP 2,380 32 - Sinop MT 2,380 33 9 São Luís MA 2,372 34 - Jaraguá do Sul SC 2,366 35 21 Porto Alegre RS 2,366 36 18 Maringá PR 2,352 37 - Várzea Grande MT 2,352 38 - Novo Hamburgo RS 2,338 39 57 Criciúma SC 2,334 40 17 Ribeirão Preto SP 2,328 41 25 Aracaju SE 2,326 42 22 Sorocaba SP 2,324 43 29 Niterói RJ 2,324 44 88 Itajaí SC 2,314 45 33 Vila Velha ES 2,312 46 - Valinhos SP 2,308 47 40 Uberlândia MG 2,303 48 31 Jundiaí SP 2,301 49 37 Cascavel PR 2,300 50 - Sumaré SP 2,298 51 - Campina Grande PB 2,295 52 66 Chapecó SC 2,291 53 - Barreiras BA 2,278 54 - Gravataí RS 2,272 55 85 Limeira SP 2,272 56 48 Cotia SP 2,264 57 - Rondonópolis MT 2,257 58 55 Santana de Parnaíba SP 2,255 59 84 Anápolis GO 2,247 60 12 São Caetano do Sul SP 2,246 61 - Paulínia SP 2,245 62 91 São José SC 2,244 63 - Palmas TO 2,242 64 60 Santos SP 2,240 65 27 Osasco SP 2,240 66 - Macaé RJ 2,239 67 - Cuiabá MT 2,236 68 - Marília SP 2,236 69 - Ponta Grossa PR 2,230 70 65 Linhares ES 2,222 71 - Tubarão SC 2,221 72 92 Catalão GO 2,218 73 - Cachoeirinha RS 2,216 74 - Uberaba MG 2,214 75 - Simões Filho BA 2,214 76 44 Mogi das Cruzes SP 2,214 77 - Mossoró RN 2,214 78 - Cubatão SP 2,213 79 - Rio Verde GO 2,212 80 - Ananindeua PA 2,212 81 42 Londrina PR 2,212 82 - Rio Branco AC 2,210 83 99 Jacareí SP 2,207 84 78 São José dos Pinhais PR 2,206 85 68 Maceió AL 2,202 86 - Eunápolis BA 2,194 87 47 Atibaia SP 2,192 88 - Leme SP 2,189 89 67 Balneário Camboriú SC 2,185 90 89 Pouso Alegre MG 2,184 91 80 Juiz de Fora MG 2,184 92 - Vitória da Conquista BA 2,183 93 72 Itu SP 2,182 94 - Mogi Guaçu SP 2,180 95 82 João Pessoa PB 2,180 96 - Araguaína TO 2,175 97 59 Piracicaba SP 2,170 98 - Brusque SC 2,170 99 75 Carapicuíba SP 2,167 100 - São Leopoldo RS 2,162

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios:

