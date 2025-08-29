Pizza ameaçada? Itália contesta tarifas de 30% sobre exportações de queijo para os EUA

O Ministério das Relações Exteriores da Itália contestou a aplicação de tarifas de 30% sobre remessas de queijos como Parmigiano Reggiano e Grana Padano em portos dos Estados Unidos, incluindo Nova York e Nova Jersey.

Segundo Roma, essa cobrança contraria a Declaração Conjunta UE-EUA firmada no final de julho, que previa tarifa única de 15% para a maioria dos produtos europeus. O novo acordo comercial entrou em vigor em 7 de agosto.

De acordo com o jornal Financial Times, o ministro Antonio Tajani afirmou que usará todos os instrumentos diplomáticos para proteger a indústria italiana e pediu garantias de que os termos do acordo serão implementados corretamente.

Em nota, Roma disse buscar "garantias quanto à correta implementação do acordo tarifário UE-EUA para proteger as exportações italianas",

"Algumas autoridades alfandegárias americanas teriam imposto uma tarifa mais alta do que a acordada na Declaração Conjunta UE-EUA para a importação de produtos italianos, como Grana Padano e Parmigiano Reggiano", acrescentou o documento.

Impacto no setor de laticínios

A Itália exporta cerca de US$ 500 milhões por ano em queijos para os Estados Unidos, o que equivale a 40 mil toneladas anuais. Produtores afirmaram que a cobrança em duplicidade pode comprometer até um terço das exportações de queijos duros italianos para o mercado norte-americano, segundo o FT.

Nicola Bertinelli, presidente do Consórcio Parmigiano Reggiano, acredita que o problema decorre de confusão entre regimes tarifários distintos, já que parte do produto antes era taxada por peso e não por percentual.

O executivo avaliou ao FT que a complexidade das novas regras pode ter levado a erros operacionais por parte da alfândega.