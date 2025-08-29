Bolsas caem nesta sexta com expectativa por dados de inflação nos EUA e Europa

Os mercados globais operam em queda nesta sexta-feira, 29, enquanto investidores acompanham dados de inflação na Europa e aguardam a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE) nos Estados Unidos, métrica chave para a política monetária do Federal Reserve.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas. O japonês Nikkei 225 caiu 0,41% e o Topix recuou 0,39% após a divulgação do núcleo da inflação de Tóquio, que subiu 2,5% em agosto, em linha com as expectativas, mas abaixo dos 2,9% de julho.

Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,22% e o Kosdaq caiu 0,27%, enquanto o won enfraqueceu 0,15% frente ao dólar. O S&P/ASX 200 da Austrália também recuou 0,14%.

Em contrapartida, o Hang Seng de Hong Kong avançou 0,51% e o índice CSI 300 da China continental ganhou 0,13%.

Europa

Às 6h, os principais índices europeus recuavam: o Stoxx 600 caía 0,58%, o francês CAC 40 cedia 0,60%, o alemão DAX perdia 0,54% e o britânico FTSE 100 recuava 0,33%.

Na agenda econômica, a inflação da França desacelerou para 0,8% em agosto, enquanto a da Espanha ficou estável em 2,7%. O dado da Alemanha será divulgado ainda hoje.

O setor de defesa se destacava positivamente, com Rheinmetall, Hensoldt e Renk subindo mais de 3%. Já os bancos britânicos sofriam forte pressão: NatWest caía 4,7%, Lloyds recuava 3,7% e Barclays perdia 3,4%, em meio a temores de novos impostos sobre o setor.

Estados Unidos

Em Nova York, os índices encerraram a quinta-feira, 28, em alta. O S&P 500 subiu 0,32% e fechou acima dos 6.500 pontos pela primeira vez, em 6.501,86. O Nasdaq Composite avançou 0,53%, para 21.705,16, enquanto o Dow Jones ganhou 0,16% e terminou em 45.636,90, também em novo recorde.

Após o fechamento, investidores acompanharam balanços corporativos. Ulta Beauty subiu cerca de 3% no after-market, enquanto Autodesk saltou mais de 10% com projeções fortes. Já Dell recuou 5% após divulgar perspectiva fraca para o trimestre.

Na manhã desta sexta, os futuros operavam em queda: Dow Jones caía 0,34%, S&P 500 operava em baixa de 0,33% e Nasdaq 100 perdia 0,51%.

O foco está no índice PCE de julho, que deve mostrar alta de 0,2% no mês e 2,6% em 12 meses, segundo pesquisa da Dow Jones.