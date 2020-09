PIB cai 9,7% no 2º trimestre impactado pela pandemia de covid-19

Impactado pela pandemia de covid-19, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao período imediatamente anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 1º.

A expectativa média do mercado financeiro ficava em torno de um tombo de 9,2% no período para essa comparação.

As maiores perdas foram sentidas pelos segmentos de Indústria (-12,3%), seguida por Serviços (-9,7%). A Agropecuária apresentou variação positiva de 0,4%.

Trata-se da segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde o início da série histórica, em 1996, ressalta o IBGE. O PIB está no mesmo patamar do final de 2009, auge dos impactos da crise financeira global de 2008.

O segundo trimestre pegou o pior momento da crise, marcado pelo fechamento do comércio e outras políticas de isolamento social, que começaram a se intensificar no final de março. No primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,5% em relação ao último período do ano passado.

As expectativas do mercado financeiro compiladas pelo Boletim Focus, do Banco Central, apontam para uma contração de 5,28% da economia brasileira neste ano. Já a previsão oficial do governo está em uma queda 4,7%.

Setores

A maior queda registrada foi no consumo das famílias, que representa 56% do PIB, e teve recuo de -12,5% no segundo semestre ante o primeiro. O cenário poderia ter sido pior sem os programas de apoio financeiro do governo:

“Isso injetou liquidez na economia. Também houve um crescimento do crédito voltado às pessoas físicas, que compensou um pouco os efeitos negativos”, disse Rebeca Palise no material de divulgação do IBGE, coordenadora de Contas Nacionais do instituto.

A especialista também coloca que consumo do governo recuou 8,8% no segundo trimestre, muito por conta das quedas em saúde e educação públicas:

“Na saúde, os gastos ficaram mais focados no combate à covid-19, e as pessoas tiveram receio de buscar outros serviços, como consultas e exames, durante a pandemia. Na educação, utilizamos nas contas o percentual do Ministério da Educação de alunos que tiveram aulas ou não. Isso fez com o que o consumo do governo caísse bastante também”.

Na indústria, o recuo se deve às quedas de 17,5% nas indústrias de transformação, 5,7% na construção, 4,4% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 1,1% nas indústrias extrativas.

“Nos serviços, a maior queda foi em outras atividades de serviços (-19,8%), que engloba serviços prestados às famílias. Também caíram transporte, armazenagem e correio (-19,3%) e comércio (-13,0%), que estão relacionados à indústria de transformação. Outros recuos vieram de administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (-7,6%) e informação e comunicação (-3,0%)”, acrescentou a coordenadora.

Os únicos resultados positivos foram verificados em atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,8%) e as atividades imobiliárias (0,5%).