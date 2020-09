A Rússia chegou nesta terça-feira, 1º, à marca de 1 milhão de casos de casos de covid-19. O governo do país reportou 4.729 casos hoje, fazendo o total chegar a 1.000.48 casos, segundo a agência Bloomberg. Foram ainda 123 mortes registradas, totalizando pouco mais de 17.000 óbitos desde o começo da pandemia.

O coronavírus vem desacelerando na Rússia nos últimos meses. No pico da doença no país, em maio, chegou a registrar mais de 11.000 casos diários.

O Brasil, a título de comparação, começa a ver uma queda em sua curva de casos, mas ainda registra hoje mais de 40.000 novos casos por dia. Os dois países ainda sofrem com problemas de subnotificação, poucos testes feitos e menos ainda rastreados, o que pode fazer com que a contagem real de casos seja muito maior.

Ainda assim, a Rússia conseguiu frear um avanço ainda maior da pandemia, em parte por um lockdown implementado em maio. O país é o quarto a atingir a marca de 1 milhão de casos, mas tem menos casos de coronavírus do Estados Unidos (6 milhões de casos), Brasil (3,9 milhões) e Índia (3,7 milhões).

O lockdown ajudou a curva de casos a cair rapidamente em maio, junho e julho. Mas uma preocupação é que os cerca de 5.000 novos casos diários em agosto ainda persistem, fazendo o país estagnar em um platô.

A Rússia também começou sua reabertura e, como no Brasil e nos EUA, imagens de pessoas sem máscara e aglomerações preocupam as autoridades.

Enquanto isso, o novo epicentro mundial, que já foi a América do Sul e, antes, os EUA, agora é a Índia, que vem registrando mais de 70.000 novos casos por dia. Com uma população pobre e de mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia implementou quarentenas mas vem sofrendo para conter o avanço dos casos.

Para além do momento da pandemia, a Rússia virou o país da vez nas discussões sobre o coronavírus depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a aprovação de uma vacina contra a covid-19.

O problema é que a vacina russa ainda não passou por todas as fases obrigatórias da Organização Mundial da Saúde — no fim de julho, pouco tempo antes do anúncio da aprovação, a vacina russa ainda estava na fase 1 das três fases de testes, segundo a OMS.

A Rússia tem cerca de 6.800 casos de covid-19 por milhão de habitantes e 199 mortes por milhão. O Brasil tem 18,7 casos por milhão e 567 mortes por milhão, segundo ranking do site Worldometers.

O Brasil é o 10º país do mundo pior no ranking de casos por milhão, logo atrás dos EUA. A Rússia é o 42º.

Casos de coronavírus na Rússia

Novos casos diários de coronavírus na Rússia: novos casos caíram a partir de maio, mas estagnaram em agosto

Casos de coronavírus no Brasil

Novos casos diários de coronavírus no Brasil: platô em mais de 40.000 casos por dia

Casos de coronavírus nos EUA