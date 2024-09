Pela primeira vez em décadas, disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou nos EUA

Esse salto na renda reflete a sólida criação de empregos no ano passado, o que ajudou a reduzir a taxa de desemprego para o menor número em meio século - 3,4% em abril de 2023 . A proporção de americanos na chamada faixa etária principal de 25 a 54 anos com empregos teve uma média de 80,7% no ano passado, o nível mais alto em 23 anos. Os economistas geralmente se concentram em trabalhadores neste intervalo de tempo porque excluem pessoas mais jovens, que geralmente ainda estão na escola, e trabalhadores mais velhos, que têm maior probabilidade de se aposentar ou reduzir suas horas nas empresas.

Por grupos raciais, a renda familiar média aumentou 5,4% para brancos para US$ 84.630, aumentou 2,8% para negros para US$ 56.490 e permaneceu inalterada para hispânicos em US$ 65.540. As rendas asiáticas também permaneceram praticamente inalteradas em US$ 112.800.