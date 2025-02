Para conter alta dos alimentos, governo decide manter percentual de biodiesel no diesel em 14%

O governo federal decidiu nesta terça-feira, 18, adiar o cronograma de aumento da mistura do biodiesel no diesel vendido nos postos de gasolina. Assim, o percentual continuará em 14% por mais tempo.

O cronograma original do governo previa que a mistura subisse para 15% no próximo dia 1º de março. Após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que há um grande trabalho para combater "o crime organizado e qualquer tipo de fraude" no setor dos combustíveis do Brasil.

"Nós mantivemos o B14 (percentual de 14%), diferente do outro governo que oscilava dentro das eleições à medida da opinião pública (...) Há muitas denúncias e nós estamos trabalhando muito fortemente para que as distribuidoras, todas, absolutamente todas, façam a mistura de forma adequada. Há muitas denúncias, inclusive públicas, de que algumas não estão fazendo de forma adequada, por deficiência de fiscalização da ANP, outras não estão fazendo, estão colocando menos do que deve, outras não estão fazendo por fraude mesmo", disse Silveira.

Pressionado pela alta de preço dos alimentos, porém, o governo decidiu segurar a mudança. O biodiesel é mais caro que o diesel comum, o que poderia elevar os preços do combustível. Como a maior parte do transporte de produtos nacionais é feita pelo modal rodoviário, um aumento no diesel tem efeito cascata.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O governo Lula está pressionado pela queda da avaliação positiva do presidente e a alta de preços é apontada como uma das causas.

A adição de biocombustíveis nos combustíveis fósseis é uma política de Estado e é coordenada pelo CNPE, órgão do governo presidido pelo Ministério de Minas e Energia.

A chamada lei do Combustível do Futuro estabelece que o percentual de mistura de etanol na gasolina deve ser de 27%, mas o Poder Executivo poderá reduzir para até 22% ou aumentar para até 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, com um mínimo de 18% de etanol. Isso não muda.

Sobre a mistura do biodiesel no diesel, estabelecida em 14% desde março do ano passado, a lei estabelece que poderá ser acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente a partir de março de 2025 até atingir 20% em março de 2030.