Moody’s reafirma rating dos Estados Unidos em AAA, com perspectiva estável

A Moody’s reafirmou o rating AAA dos Estados Unidos, mantendo a perspectiva estável. A agência diz em relatório que a pandemia do novo coronavírus criou “desafios sem precedentes” para a economia americana e exacerbou o ritmo da deterioração da posição fiscal do governo, mas espera que a economia do país se recupere com o tempo e diz que o perfil de crédito soberano continua a mostrar resistência a choques.

A agência acredita que o governo federal dos Estados Unidos deve ter déficits equivalentes a cerca de 18% do produto interno bruto (PIB) em 2020 e de 11% em 2021, por causa em grande parte das medidas de estímulo em resposta à pandemia. No mais longo prazo, o déficit deverá recuar para cerca de 7% do PIB até 2030, projeta.

A Moody’s afirma que a relação entre dívida e PIB dos Estados Unidos deverá subir a pouco mais de 120% até 2030, de cerca de 79% em 2019, se não houver alguma mudança de rumo política nesse intervalo.