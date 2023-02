Mandato de dois diretores do BC termina nesta terça; não há novos indicados

O mandato de dois diretores do Banco Central (BC) termina nesta terça-feira, 28, sem nomes de novos indicados para substituí-los. Bruno Serra, que ocupa a cadeira da área de Política Monetária, e Paulo Souza, que está na diretoria de Fiscalização, podem, no entanto, permanecer nos cargos até que os novos ocupantes sejam sabatinados pelo Senado.

Na segunda-feira, 27, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os nomes dos escolhidos para ocuparas duas diretorias não serão anunciados nesta semana e não detalhou quando isso será feito. A diretoria de Política Monetária é considerada essencial na definição da taxa Selic, enquanto a de Fiscalização tem atribuições mais técnicas.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem criticado publicamente a política de juros praticada pelo BC, as metas de inflação e o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Lula quer dois nomes para contrapor a atual diretoria da autoridade monetária.

Todos os oito diretores do BC têm direito a voto no Comitê de Política Monetária (Copom), que a cada 45 dias se reúne para decidir os rumos da taxa Selic. Por isso, as indicações de Lula -- em especial para a Diretoria de Política Monetária -- serão vistas como importante sinalização sobre como o governo pretende conduzir a relação com o BC.

Como são escolhidos os diretores do BC?

O presidente da República é responsável por indicar os integrantes da Diretoria Colegiada do Banco Central, composta pelo presidente da autarquia e por oito diretores. Lula escolherá o presidente do BC que assumirá em 2025 e ficará no cargo até o fim de 2029.

Os nomes passam por sabatina no Senado e, em seguida, precisam ser aprovados pelo plenário da Casa. Pela lei, para ser diretor ou presidente do BC, é preciso ser “brasileiro idôneo, de reputação ilibada e de notória capacidade em assuntos econômico-financeiros ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função”.

O presidente e os diretores do Banco Central têm mandatos fixos de quatro anos, que não devem coincidir com o mandato do presidente da República. A regra foi criada para evitar trocas arbitrárias durante o governo, por motivos políticos. Eles podem ser reconduzidos apenas uma vez, por mais quatro anos.

Pela lei, o presidente do BC assume o cargo em 1º de janeiro do terceiro mandato do presidente da República. Os diretores são substituídos de forma escalonada, de dois em dois. As próximas trocas acontecerão nas seguintes datas:

Março de 2023: Diretoria de Fiscalização Diretoria de Política Monetária

Janeiro de 2024: Diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

Janeiro de 2025: Diretoria de Administração Diretoria de Regulação

Janeiro de 2026: Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução Diretoria de Política Econômica



(Com Estadão Conteúdo)