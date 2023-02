Dívida pública fica em 73,1% do PIB em janeiro, menor patamar desde 2017

O Banco Central informou nesta terça-feira que a dívida bruta do país fechou o primeiro mês do ano representando 73,1% do PIB. O resultado de janeiro é a menor proporção desde junho de 2017, quando a relação entre dívida pública e o PIB era de 72,33%.

A dívida bruta compreende os gastos do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais. Em relação a dezembro de 2022 (73,42%), houve uma redução de 0,3 pontos porcentuais. Na comparação com janeiro do ano passado (77,96%), houve uma redução de 4,81 pontos. De acordo com o BC, o patamar de janeiro de 2023 equivale a R$ 7,3 trilhões.

As contas do setor público consolidado (União, estados, municípios e empresas estatais) registraram superávit primário de R$ 99 bilhões no mês passado. Na prática, as receitas com impostos ficam acima das despesas, sem considerar, contudo, os juros da dívida pública.

O saldo positivo do setor público no primeiro mês deste ano representou uma queda em relação ao mês de janeiro de 2022, quando houve superávit de R$ 101,8 bilhões.