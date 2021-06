Líderes do G7 chegam a um consenso para taxar multinacionais em 15%

O G7, grupo dos sete países mais ricos do planeta, chegou neste sábado (5) a um acordo histórico sobre a taxação de grandes multinacionais, lançando as bases de um pacto global que deve se concretizar no próximo mês. Representantes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanhã, Itália, Japão, EUA e União Europeia se reuniram em Londres, chegando à conclusão que uma alíquota de 15% seria o ideal para a implementação de um imposto global mínimo para as grandes corporações.

"Após anos de discussões, os ministros das economias do G7 chegaram a um acordo histórico para reformar o sistema global de tributação, adequando-o para a era digital", disse o ministro britânico Rishi Sunak à imprensa.

O movimento do G7 marca o começo do fim de uma era em que países competem entre si para oferecer os impostos mais baixos possíveis na tentativa de atrair os gigantes do mundo corporativo para os seus territórios. Com isso, empresas como Amazon, Google e Facebook manejam seu dinheiro em locais que cobram pouco ou nenhum imposto. A prática impediu que bilhões de dólares chegassem aos cofres públicos - o que, com a pandemia, começou a pesar ainda mais nas finanças nacionais.

"Nos comprometemos com um imposto mínimo global de pelo menos 15% em todos os países", diz o texto final do acordo, ao qual a Reuters teve acesso. "Queremos alcançar uma solução equitativa nos direitos de tributação, com países do mercado do mercado cobrando pelo menos 20% do lucro, ultrapassando a marca dos 10% para as maiores e mais lucrativas empresas."

A iniciativa de implementar um imposto global aos gigantes corporativos ganhou impulso também com o início do governo Biden nos EUA. Ao contrário do seu antecessor, Donald Trump, que defendia menos impostos para o mercado, o novo presidente chegou ao poder já sugerindo um imposto global de 15%, dando tração às negociações do G7.