Leilão da ANP de dois campos de petróleo do pré-sal arrecada R$ 11,1 bi

Por Da redação, com agências

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizou nesta sexta-feira, 17, o leilão dos dois últimos campos de petróleo do pré-sal. O leilão arrecadou R$ 11,140 bilhões em bônus de assinatura, valor fixo pago pelos blocos, dos quais R$ 7,7 bilhões serão repassados aos estados e municípios, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.

Para tornar o leilão mais atraente, o governo reduziu o bônus de assinatura em 70%, e diminuiu também a participação a ser oferecida ao governo na produção.

Apesar de 11 empresas habilitadas, só houve três ofertas. Como são duas áreas no pré-sal, o modelo do leilão segue o regime de partilha, no qual o critério para escolha das empresas vencedoras é o excedente em óleo para a União.

O consórcio integrado por Petrobras, Shell e TotalEnergies fez a única oferta e arrematou o bloco Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão dos excedentes da cessão onerosa nesta sexta-feira, com oferta de óleo lucro de 31,68%, ante percentual mínimo de 5,89%.

A Petrobras será a operadora, com 52,5%, enquanto Shell terá 25% e TotalEnergies 22,5%. Ao arrematar o bloco, o consórcio pagará um bônus de assinatura 4 bilhões de reais à União.

O consórcio integrado por TotalEnergies, Petronas e Qatar Petróleo arrematou o bloco Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão dos excedentes da cessão onerosa, com oferta de óleo lucro de 37,43%, ante percentual mínimo de 15,02%.

Após o anúncio da proposta vencedora, a Petrobras exerceu seu direito de atuar como operadora, com 30% de participação no consórcio vencedor. Com isso, a TotalEnergies terá 28%, Petronas 21% e Qatar 21%.

Ao arrematar o bloco, o consórcio pagará um bônus de assinatura 7,138 bilhões de reais à União.O consórcio venceu oferta concorrente apresentada pela Petrobras, que ofereceu um percentual de excedente em óleo de 30,30%.

A previsão é que os investimentos para desenvolver essas áreas dentro desses campos cheguem a R$ 204 bilhões, arrecadando cerca de R$ 120 bilhões em participações governamentais e impostos pelos próximos anos. A expectativa é de geração de 160 mil empregos diretos e indiretos.