Indústria é contra aumento de impostos para setor produtivo, diz presidente da CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse que o governo deve considerar como alternativa ao aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a alta da tributação sobre apostas online, avançar na reforma administrativa, gerenciar com mais racionalidade os gastos públicos, além de implementar modernização das leis trabalhistas.

Segundo ele, o setor produtivo não pode ser prejudicado com novos aumentos de tributação para compensar os "problemas de caixa do Estado".

“O setor produtivo já está sufocado por juros abusivos e spreads bancários distorcidos. Agora, o crédito vai ficar ainda mais caro. No fim das contas, quem vai arcar com isso é o consumidor. É inadmissível continuar prorrogando essa situação. O Brasil precisa, com urgência, de uma reforma que traga justiça tributária de verdade”, disse Alban.

O dirigente ainda afirmou que, em dois anos, o governo federal já arrecadou R$ 170 bilhões por meio de medidas arrecadatórias extraordinárias, como receitas extras e mudanças em impostos.

Segundo ele, as confederações que representam setores produtivos – CNI, Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) – entregaram ao presidente Lula, em Paris, propostas para promover o equilíbrio fiscal.

O desempenho industrial, disse Alban, já reflete os efeitos do ambiente de negócios deteriorado. Os juros elevados e o aumento das importações comprometeram o crescimento do setor no 1º trimestre de 2025. De acordo com o IBGE, a indústria foi o único dos três principais setores da economia a encolher em relação ao 4º trimestre do ano passado. Apesar de o PIB ter registrado alta de 1,4%, o segmento recuou 0,1%.