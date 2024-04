IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,40% em fevereiro, em quarta alta consecutiva

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,40% em fevereiro na comparação com janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo Banco Central.

Essa quarta alta consecutiva do indicador. O índice veio em linha com a expectativa do mercado financeiro.

Com os dados divulgados hoje, o IBC-Br acumula crescimento de 2,95% no ano e de 2,34% em 12 meses. Na média móvel do trimestre encerrado em fevereiro, o indicador subiu 1,23% e teve alta de 2,59% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

De janeiro para fevereiro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 148,08 pontos para 148,67 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o melhor para um mês desde abril de 2023, quando o IBC-Br marcou 149,09 pontos.