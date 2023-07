Governo piora previsão de rombo nas contas públicas e indica novo bloqueio de R$ 1,5 bilhão

Esse bloqueio é decorrente do aumento de despesas e é necessário para cumprir o teto de gastos, ainda em vigência, que trava as despesas federais à inflação do ano anterior. As projeções fazem parte do terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas deste ano.

Secretário afirma que objetivo é que o déficit fique em torno de 1% do PIB

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, reiterou nesta sexta-feira, 21, que o objetivo da equipe econômica é reduzir o déficit e ficar em torno de 1% do PIB. Para 2024, a meta é zerar o rombo nas contas.

Ele explicou que no campo das receitas, houve redução na estimativa na ordem de R$ 2 bilhões. A maior redução aferida foi na arrecadação líquida do INSS, de R$ 9,3 bilhões, por causa da revisão da massa salarial nominal.

No campo das despesas, houve aumento da estimativa em R$ 7,2 bilhões. O maior acréscimo foi na previsão de compensação aos Estados e municípios pelas perdas de ICMS decorrentes lei que reduziu as alíquotas do tributo para combustíveis, energia, transportes e comunicação, com impacto de R$ 4,6 bilhões.

Com Agência o Globo e Estadão Conteúdo.