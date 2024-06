Governo anuncia 2 parcelas do salário mínimo para trabalhadores no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 6, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-SP), anunciou que o governo federal editará uma medida provisória (MP) para ajudar os trabalhadores formais do Rio Grande do Sul que estão sem receber remuneração devido à paralisação das empresas gaúchas. A iniciativa da União é uma resposta às graves consequências do desastre climático do Estado.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitar o bairro Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul, onde 650 moradias foram destruídas.

Marinho explicou que o governo oferecerá duas parcelas de salário mínimo a todos os funcionários de empresas gaúchas que aderirem ao programa. Em troca, as empresas que participarem deverão garantir a manutenção dos empregos desses trabalhadores.

De acordo com o ministro, a MP beneficiará todas as companhias localizadas nas zonas afetadas pelas chuvas e enchentes.

O Ministério do Trabalho estima que mais de 434 mil trabalhadores serão beneficiados, incluindo 326 mil funcionários regidos pela CLT, 40 mil trabalhadores domésticos, 35 mil estagiários e 27 mil pescadores.

"[As parcelas de salário mínimo] vão ser para os municípios em calamidade, mas também para aqueles atingidos pela mancha de inundação. Pedimos que empresários façam esforço para colaborarem com manutenção dos empregos. Ao aderir, empresas se comprometem com a manutenção desses empregos", disse Marinho.

Negociações entre Leite e Lula

A ação federal de apoio aos trabalhadores vinha sendo discutida entre o presidente Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Nesta semana, Leite aumentou a pressão sobre o governo federal, solicitando a criação de um programa para pagar parte dos salários das pessoas que estão sem trabalhar devido às enchentes. Na terça-feira, 4, ele chegou a viajar para Brasília (DF) para pedir uma audiência com Lula para tratar das medidas de recuperação do Estado.