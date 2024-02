Exportações chinesas ganham velocidade apesar de Ano Novo Chinês

Um grande navio porta-contêineres com 366 metros de comprimento está navegando em direção ao Porto de Yangshan, um dos portos de contêineres mais movimentados do mundo. Ao olhar pela proa do navio colossal, todos os cais na costa estão ocupados por enormes navios de carga.

Desde janeiro, mais de 850.000 TEUs de contêineres foram manuseados no maior terminal do porto, estabelecendo um recorde para o período. Durante o Festival da Primavera, o porto continuou funcionando sem interrupções para garantir uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Do Porto de Yangshan à Cidade Internacional do Comércio de Yiwu e a inúmeros armazéns no exterior, as empresas chinesas estão aumentando suas operações completas para exportar uma variedade de produtos, desde veículos de energia nova e telefones móveis até eletrodomésticos e outros itens essenciais do dia a dia, mesmo durante os feriados do Festival da Primavera.

“Esperamos lidar com 30.000 TEUs de contêineres, e todos os nossos 39 guindastes estão em uso”, disse Chen Jianfeng, gerente do Cais Shengdong, o maior cais no Porto de Yangshan em Xangai, à CMG. “O volume de transferência do cais aumentou entre 15 e 20 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado”, acrescentou Chen.

O período movimentado dos feriados ocorreu em meio ao aumento das novas encomendas de exportação no início do ano.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostraram que, em janeiro, o índice de novas encomendas de exportação ficou em 47,2%, um aumento de 1,4% em relação ao mês anterior, indicando uma melhoria na demanda do mercado externo.

“Este é o décimo ano consecutivo em que trabalhamos apesar do Festival da Primavera. Este ano está muito mais movimentado”, disse Feng Xubin, presidente do Grupo de Serviços de Comércio YXE. A empresa é um dos principais operadores ferroviários de carga da China e oferece conexões entre a China e destinos europeus, incluindo o serviço ferroviário de carga mais longo do mundo entre Yiwu e Madrid.

“Planejamos lançar mais de 68 trens de carga da Véspera do Ano Novo Chinês até o sétimo dia do feriado”, disse Feng, acrescentando que o volume de produtos de alta tecnologia e alto valor agregado está aumentando.

As exportações comerciais estrangeiras de Yiwu atingiram o pico durante o Festival da Primavera, e não houve congestionamento de carga ou caminhões no porto ferroviário de Yiwu antes dos feriados, segundo a alfândega local.

Dados oficiais mostram que, em média, 30 trens de carga China-Europa partem da China todos os dias. E mais de 1.800 trens de carga foram lançados entre a China e a Europa desde o início deste ano. Até agora, as ferrovias de carga China-Europa, principais corredores comerciais entre os continentes europeu e asiático, conectaram 112 cidades na China e cobriram 219 cidades em 25 países europeus.

O aumento da demanda externa e a infraestrutura altamente eficiente impulsionaram o desenvolvimento ainda maior das cadeias de suprimentos globais da China.

Dados do Ministério do Comércio mostram que as empresas chinesas estabeleceram mais de 1.800 armazéns em mais de 220 países e regiões, permitindo a entrega eficiente de produtos chineses. Até agora, a China tem mais de 645.000 empresas comerciais estrangeiras, das quais mais de 100.000 são entidades de comércio eletrônico transfronteiriço.

Um trabalhador no armazém da Alibaba em Nova Jersey, EUA, disse à CMG que o depósito havia recebido um lote de contêineres de móveis da província de Guangdong, sul da China, durante o Festival da Primavera, acrescentando que a faixa de entrega do armazém cobre 15 estados dos EUA e alguns consumidores podem receber mercadorias no dia em que fazem o pedido.

“A construção de infraestrutura comercial no exterior, como armazéns no exterior, superou a última barreira do comércio eletrônico transfronteiriço”, disse Yuan Shenglong, pesquisador da Academia de Macroeconomia sob a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Ele acrescentou que o novo sistema de cadeia de suprimentos não só proporcionará aos consumidores no exterior uma experiência de compra mais conveniente, mas também aumentará a competitividade global dos produtos chineses.