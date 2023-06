EXLCUSIVO: secretário do Tesouro, Rogério Ceron, é entrevistado da EXAME às 14h desta sexta-feira

O novo arcabouço fiscal foi aprovado pelo Senado na quarta-feira, 21, e a proposta passará por nova votação na Câmara dos Deputados entre 3 e 7 de julho. A projeto de lei limita o crescimento da despesa primária a 70% da variação real da receita. Além disso, o texto fixa um limite para o crescimento real da despesa primária, com mínimo de 0,6% ao no e máximo de 2,5%.

Esse assunto e a situação das contas públicas serão tema da entrevista ao vivo com secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, nesta sexta-feira, 23, às 14, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Ceron é economista, com graduação e mestrado em pela Universidade de Campinas (Unicamp) e doutorado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP). Auditor fiscal tributário da Prefeitura de São Paulo há mais de 15 anos, ele foi secretário de Finanças do Município de São Paulo entre 2015 e 2015 e secretário-adjunto da Fazenda do Estado de São Paulo entre 2017 e 2018.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.