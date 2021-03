Entenda como e por quem é definido o preço da gasolina no Brasil

Um litro de gasolina por 10 centavos. Esse é o preço do litro do combustível na Venezuela, e, no Brasil, é mais comum ouvir exatamente o contrário.

Os reajustes de preços da Petrobras sobre os combustíveis têm sido temas das manchetes nos últimos dias. A gasolina já acumula alta de mais de 40% no ano, e o diesel, 34%.

O aumento de preços foi sentido no bolso do consumidor, mas também movimentou o cenário político e econômico. A troca do presidente da Petrobras pelo governo foi o estopim pra uma confusão que envolveu o mercado financeiro, investidores e personagens políticos. Tudo por causa do custo do combustível.

Mas afinal, como é definido o preço da gasolina e quem é o responsável pelo valor do combustível no Brasil? No episódio #016 do Exame Agora, economistas explicam como é a política de preços da Petrobras e, se depois de tanta confusão, ela pode ou não ser alterada.

OBSERVAÇÃO: O podcast foi produzido na semana de 22/02 a 26/02. Nesta segunda-feira, 1, houve um novo reajuste da Petrobras no preço do combustível, levando a 40% de alta da gasolina no acumulado do ano, e não os 34,7% citados no podcast.

Responda ao quiz de mercado e descubra o quanto você sabe o embate entre Petrobras e o governo