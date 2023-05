Economia digital da China cresce 10% e assume a segunda posição global em 2022

De acordo com dados oficiais, a economia digital da China expandiu 10% no ano passado, mantendo sua posição como a segunda maior do mundo. Empresas chinesas envolvidas em serviços digitais adicionaram 50,2 trilhões de iuanes (US$ 7,1 trilhões) à economia chinesa em 2022, um aumento de 10% em relação a 2021, conforme relatório divulgado hoje pela Administração do Ciberespaço da China. A produtividade dessas empresas representou quase 42% do produto interno bruto do país, um aumento de 1,7 ponto percentual.

A economia digital da China tornou-se uma força motriz importante para o crescimento econômico e a transição do país, acrescentou o órgão regulador da internet.

No entanto, parte desse impulso vem do setor de hardware. A indústria de fabricação de eletrônicos aumentou sua receita em quase 6%, alcançando 15,4 trilhões de iuanes no ano passado. Os serviços de computação em nuvem e big data cresceram 9%, totalizando 1 trilhão de iuanes (US$ 141,8 bilhões), e o setor de design de circuitos integrados registrou um aumento de 12%, atingindo 279,7 bilhões de iuanes (US$ 39,7 bilhões).

As empresas digitais estão aumentando seus investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento. As 100 principais empresas de internet da China em termos de capitalização de mercado investiram um total de 338,4 bilhões de iuanes em P&D no ano passado, um aumento de 9%, revelou o relatório.

Infraestrutura

A China tem aprimorado sua infraestrutura digital. O país possuía 2,3 milhões de estações-base para comunicações sem fio de quinta geração até dezembro de 2022, um aumento de 887 mil em relação a 2021. Os centros de dados expandiram-se a uma taxa de crescimento anual média de 30% nos últimos cinco anos, totalizando 6,5 milhões de racks de servidores. O país tinha 1,1 bilhão de usuários de internet até dezembro, ou quase 76% da população total, um aumento de 2,6 pontos percentuais.

A China continuará a aprimorar a construção de sua infraestrutura digital e a desenvolver setores digitais centrais, como a internet industrial e a inteligência artificial. Além disso, o país aperfeiçoará suas regulamentações neste ano para fornecer um ambiente de negócios sólido para a economia digital, acrescentou o regulador.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STDAILY