Programa do governo de SP libera mais de R$ 1 bilhão em crédito para o setor de turismo

O CrediturSP, programa do governo do estado de São Paulo de incentivo ao turismo, bateu a marca de R$ 1 bilhão em crédito cedido para municípios e empresas da cadeia turística, de acordo com o levantamento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) obtido com exclusividade pela EXAME nesta quarta-feira, 10.

Os dados mostram que de outubro de 2023 a março de 2024, foram recebidas 1.921 solicitações para concessão de crédito e 992 propostas foram formalizadas. A maior parte dos recursos – um total de R$ 619 milhões – foi direcionada para os municípios turísticos.

A medida oferece linhas de crédito para toda a cadeia produtiva do setor, por meio de 17 bancos e cooperativas. O programa oferece taxas de juros a partir de 0,33% ao mês, carência de até três anos e amortização de 36 a 120 meses. Além do crédito, é oferecido serviços de consultoria e orientações gratuitas para cada modelo de negócio.

Como mostrou a EXAME em outubro do ano passado, o plano da administração estadual é liberar R$ 4 bilhões em crédito ao setor em até quatro anos. É estimado que cinco mil operações sejam realizadas no período.

Segundo o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o CrediturSP está transformando o turismo da região e fortalecendo a cadeia produtiva.

“Temos projeções animadoras para a movimentação econômica este ano. Serão R$ 304 bilhões, além de geração de 46 mil novos postos de trabalho e 49,1 milhões de visitantes no estado”, disse Lucena.

De acordo com previsão do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), ligado à Setur-SP, o turismo paulista deve crescer 5,1% em 2024, passando a representar 9,6% do PIB do estado, hoje o percentual é de 9%.

No último ano, o PIB do turismo paulista cresceu de 7% ante 2022, somando R$ 289,9 bilhões em valores correntes de 2023. Mais de 46 milhões de visitantes aproveitaram os atrativos do estado no período.