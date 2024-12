Contas do setor público têm déficit de R$ 6,6 bi em novembro, melhor resultado para mês desde 2021

Os dados do setor público consolidado levam em conta os resultados fiscais de União, estados, municípios e empresas estatais (exceto setor financeiro e Petrobras).

O resultado de novembro refletiu o déficit de R$ 5,681 bilhões do governo federal, somado ao rombo de R$ 1,343 bilhão de estatais. Os estados e municípios tiveram superávit de R$ 405 milhões.

Em 2024, o setor público têm déficit primário acumulado de R$ 63,298 bilhões, ou 0,59% do PIB. Já em 12 meses até novembro, o rombo é de R$ 192,871 bilhões, 1,65% do PIB.

Para 2024, a meta fiscal, fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é de um déficit de até R$ 13,31 bilhões para as contas do setor público consolidado (governo, estados, municípios e empresas estatais).

Em relação ao pagamento de juros, o gasto foi de R$ 92,459 bilhões em novembro ante R$ 43,617 bilhões no mesmo mês de 2023. Já o resultado nominal (primário + juros) foi deficitário em R$ 99,079 bilhões no mês passado, contra rombo de R$ 80,887 bilhões em novembro de 2023.

No acumulado de 2024, o gasto com juros soma R$ 854,306 bilhões, ou 7,95% do PIB, o maior valor registrado desde o início da série histórica, em 2001. Dessa forma, o déficit nominal chega a R$ 917,604 bilhões (8,54% do PIB). Ambos os números são piores do que em 2023, quando, de janeiro a novembro, o pagamento de juros havia sido de R$ 654,436 bilhões e o déficit nominal, de R$ 773,987 bilhões.

Dívida

No último mês, a dívida bruta do governo geral – que abrange Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – somou R$ 9,091 trilhões, um pouco maior do que em outubro (R$ 9,031 trilhões). Em percentual do Produto Interno Bruto (PIB), porém, houve um ligeiro recuo, de 77,8% para 77,7%, devido justamente ao crescimento maior da economia no último periodo.