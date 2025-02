CNI defende negociação com EUA e alerta que tarifa de 25% aumentará custos para indústria americana

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou uma nota, nesta terça-feira, em defesa de uma negociação com os Estados Unidos, para reverter a sobretaxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio de todos os países, inclusive do Brasil. Prevista para entrar em vigor a partir de março, a medida foi oficializada pelo presidente Donald Trump na noite de segunda-feira.

Na nota, a entidade lamenta o aumento da tarifa sobre os produtos e informa que, junto com o governo brasileiro, buscará o diálogo com os EUA. Conforme a CNI, o Brasil não é uma ameaça para as indústrias americanas, e sim são complementares à cadeia produtiva americana.

"Dessa forma, uma consequência direta da medida anunciada pelos Estados Unidos será o aumento de custos para os produtores americanos. Apenas a médio e longo prazo é que se poderia pensar em um processo de substituição das importações por produção interna nos EUA", diz a nota.

Tarifas prejudicam Brasil e EUA

Na mesma linha de argumentação a ser usada pelo governo brasileiro, o presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou que a medida é prejudicial não apenas para os exportadores do Brasil, mas para as indústrias americanas. Isto porque os custos de produção nos EUA vão subir com a elevação das tarifas de importação.

"Lamentamos a decisão e vamos atuar em busca do diálogo para mostrar que há caminhos para que seja revertida. Temos todo o interesse em manter a melhor relação comercial com os EUA, que hoje são o principal destino dos produtos manufaturados do Brasil, mas precisamos conciliar os interesses dos setores produtivos dos dois países", afirmou Alban.

A nota ressalta que os EUA são o principal parceiro do Brasil nas exportações da indústria de transformação, especialmente de itens com maior intensidade tecnológica, comércio de serviços e investimentos bilaterais.

Outro ponto levantamento pela CNI é que a balança comercial entre os países é, desde 2008, favorável aos americanos, ao contrário do que ocorre entre os EUA e Canadá, China e México. Em 2024, o Brasil exportou US$ 40,4 bilhões e importou US$ 40,7 bilhões.