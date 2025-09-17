Economia

Macro em Pauta

CNI critica Selic em 15% e alerta: 'É a paralisia nos investimentos produtivos'

Para a representante do setor, é necessário que o Banco Central faça cortes na taxa de juros a partir da próxima reunião do Copom, em novembro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20h09.

Tudo sobreSelic
Saiba mais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou como injustificada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 15% ao ano, nesta quarta-feira, 17.

Para a representante do setor de indústrias, a posição do Banco Central é conservadora, apesar dos sinais favoráveis do quadro inflacionário e do desaquecimento intenso da atividade econômica.

“Não existe crescimento sustentável com juros estratosféricos. Não existe inovação, reindustrialização, crédito acessível. O que existe é a paralisia nos investimentos produtivos com sequelas para toda a sociedade. Já passou do momento de uma política monetária mais favorável", argumenta Ricardo Alban, presidente da CNI.

O executivo também questiona: "Afinal, por que correr o risco de fazer investimento produtivo se é possível obter, sem esforço, um rendimento real de 10% ao ano aplicando no mercado financeiro?”

Para o Banco Central, a decisão de manter a taxa de juros em 15% é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. No comunicado, o Copom disse ainda que a manutenção também implica na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

Para Alban, no entanto, é necessário que o Banco Central faça cortes na Selic a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em novembro, a penúltima de 2025.

"Em paralelo à redução da Selic a ser feita pelo Copom, é fundamental que se construa um pacto de toda a sociedade em torno da agenda do ajuste das contas públicas, baseado na redução das despesas, de forma a melhorar a sintonia entre as políticas fiscal e monetária e, com isso, assegurar a redução expressiva e sustentada dos juros".

De acordo com a CNI, o setor produtivo enfrenta um cenário desafiador, não apenas pela Selic elevada, mas também pela perda de competitividade, provocada pelos aumentos das alíquotas do IOF sobre as operações de crédito e câmbio e a elevação das tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações do Brasil.

"Não à toa, os empresários industriais demonstram falta de confiança há 9 meses, segundo o Índice de
Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da CNI, o que compromete a disposição do setor em investir e contratar mão de obra. Esse cenário de dificuldades exige postura mais atenta do Banco Central para que inicie, já na próxima reunião, o tão necessário ciclo de cortes na Selic", diz a CNI, em nota.

Entenda a decisão do BC sobre a Selic

O Copom optou pela manutenção dos juros em 15% ao ano, em decisão unânime e amplamente esperada pelo mercado. Essa é a segunda manutenção consecutiva da Selic

Em relação aos próximos passos, o comitê manteve a mesma comunicação da última reunião, sem indicação do início de um ciclo de corte de juros no curto prazo.

O comunicado emitido nesta tarde reforçou que em um cenário, marcado por elevada incerteza, é necessário "cautela na condução da política monetária". 

"O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou. 

O colegiado também afirmou que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados e "que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

Qual é a Selic hoje?

O Banco Central manteve a taxa de juros em 15% ao ano.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, se tratam de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que por sua vez, tem como garantia esses títulos.

Acompanhe tudo sobre:SelicCNI – Confederação Nacional da IndústriaJurosBanco CentralCopom

Mais de Economia

Lula assina MP que cria incentivos para instalação de data centers no Brasil

Brasil tem segundo maior juro real do mundo com manutenção de Selic a 15%; veja ranking global

Câmara aprova nova tarifa social de energia: veja como funciona e quem tem direito aos descontos

Banco Central mantém taxa de juros em 15% ao ano em decisão unânime

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Centro-Oeste tem direcionado o excedente do cereal para a produção de biocombustível

Brasil

Lula sanciona PL da adultização e diz que redes não podem continuar sendo usadas para abuso sexual

Tecnologia

Quem é a designer gaúcha que lidera a experiência do usuário em aplicativo eleito Top 3 pela Meta?

Economia

Lula assina MP que cria incentivos para instalação de data centers no Brasil