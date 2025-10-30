China define novas metas para padronização automotiva até 2030

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) anunciou em 29 de outubro que continuará a aprofundar a padronização da indústria automobilística e a ampliar a abertura dos padrões do setor.

Desde o início de 2025, o país acelerou a criação e a revisão de normas prioritárias, incluindo sistemas de condução automatizada e assistência combinada ao condutor em veículos inteligentes conectados. Também lançou o primeiro padrão nacional obrigatório do mundo para o limite de consumo elétrico de veículos de nova energia e desenvolveu normas específicas de segurança, como as aplicadas a maçanetas embutidas.

O MIIT informou que, durante o 15º Plano Quinquenal (2025–2030), a China construirá um sistema de padrões que abrangerá toda a cadeia automotiva, do desenvolvimento e produção ao uso e reciclagem.

O país também impulsionará pesquisas sobre tecnologias de ponta, como inteligência artificial aplicada a veículos, baterias de estado sólido e chips automotivos, além de acelerar a criação de padrões de pegada de carbono para veículos elétricos e baterias de tração, buscando o reconhecimento internacional dos métodos de contabilização.

Guo Shougang, diretor-adjunto da Primeira Divisão de Equipamentos Industriais do MIIT, afirmou que a China manterá uma postura de abertura e cooperação internacional, participando ativamente de revisões e coordenações globais de normas, inclusive no âmbito das Nações Unidas.

Segundo ele, o país pretende compartilhar suas práticas em padronização automotiva e contribuir para o desenvolvimento sustentável da indústria global.

Cooperação internacional reforça padrões chineses

A expansão da abertura dos padrões automotivos da China já resultou em novas iniciativas internacionais. Na Conferência Mundial de Inovação em Padrões Automotivos de 2025, foi criado o Mecanismo de Cooperação China–África para Padronização Automotiva, estabelecido em conjunto pelo Comitê Técnico Nacional Chinês de Padronização Automotiva e pela Organização Africana de Padronização.

O mecanismo atuará em áreas como veículos elétricos, veículos inteligentes conectados e tecnologias de baixo carbono, buscando alinhar os padrões chineses aos sistemas africanos.

Outra iniciativa foi o lançamento do Centro Internacional de Padronização Automotiva da China (CASIC), sediado em Bangcoc. O centro, segundo o MIIT, amplia a presença regional da China após a unidade de Genebra e deve fortalecer a cooperação com países do Sudeste Asiático, Sul da Ásia e Oceania.

O CASIC também lançou uma plataforma digital global de normas automotivas, baseada em um modelo de linguagem voltado ao conhecimento de regulamentos técnicos. A plataforma cobre mais de 90% dos cenários de inovação em padronização e reúne mais de 6.000 regulamentos originais e 110 listas de acesso a mercados internacionais.

O presidente do CASIC, An Tiecheng, afirmou que a China formou uma rede internacional de cooperação em padronização. O país já liderou a emissão de 17 normas internacionais, participa da formulação de regulamentos técnicos da ONU e tem 19 projetos de normas em andamento.

Representantes da Organização Internacional de Padronização (ISO) destacaram que os padrões industriais se tornaram fundamentais para a transição verde e a cooperação global no setor automotivo. Segundo o candidato à presidência da ISO, a China tem papel decisivo nesse processo, graças à sua base industrial e ao foco em inovação tecnológica e energia limpa.

Exportações de veículos elétricos ganham novos mercados

O avanço da padronização automotiva chinesa tem refletido no aumento das exportações de veículos de nova energia (NEVs), que seguem um padrão de diversificação de mercados.

Dados da China Passenger Car Association mostram que, entre janeiro e setembro de 2025, a China exportou 2,32 milhões de NEVs, um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2024. Em setembro, foram 300 mil unidades exportadas, alta de 66% na comparação anual.

Segundo o secretário-geral da associação, Cui Dongshu, as exportações chinesas se diversificaram em 2025, com forte crescimento em regiões como Emirados Árabes Unidos, México e Reino Unido, todos com avanços próximos ou superiores a 50%.

A Europa permanece como principal destino das exportações de veículos elétricos chineses, com destaque para Bélgica e Reino Unido. O Oriente Médio e o Sudeste Asiático registram crescimento acelerado, enquanto Austrália e Brasil consolidam posição entre os principais mercados importadores do hemisfério sul.