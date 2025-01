Boletim Focus: mercado eleva expectativas do IPCA para 2025 e 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram novamente as projeções de inflação para 2025, 2026 e 2028, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13. Este é o segundo relatório de 2025.

Para 2025, a projeção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 4,99% para 5%, marcando a 13ª alta semanal consecutiva. Para 2026, a estimativa foi elevada de 4,03% para 4,05%, indicando expectativas acima da meta oficial do Banco Central.

Além das projeções de inflação, o Focus revelou mudanças na expectativa para a taxa básica de juros, a Selic. A estimativa para o fim de 2027 subiu de 10% para 10,25%. As expectativas para 2025, 2026 e 2028 foram mantidas.

A expectativa por uma taxa de juros alta por mais tempo acompanha a piora da percepção dos agentes do mercado em relação ao quadro fiscal do país. O governo aprovou o pacote fiscal, mas economistas estimam que será necessário novas medidas de corte para conter o aumento da dívida pública.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 subiu de 4,99% para 5%, na 13ª alta consecutiva. Um mês antes a mediana era de 4,60%. Considerando 51 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2025 ficou em 5,4%, acima da meta da inflação.

Para 2026, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu pela 3ª semana consecutiva de 4,03% para 4,05%. Um mês antes, a mediana era de 4%. A projeção para 2027 se manteve em 3,9% pela primeira semana.

PIB

A projeção para o PIB de 2025 se manteve em 2,02%. A projeção para 2026 ficou estável e manteve a expectativa de 1,8%.

Selic

A projeção da taxa de juros de 2025 ficou estável em 15%, após alta na semana anterior. A expectativa para 2026 também se manteve em 12% e de 2027 subiu de 10% para 10,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 6 Desde do anúncio do pacote fiscal e da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, a moeda americana opera acima de US$ 6. Para o fim de 2026, a projeção subiu de US$ 5,90 para US$ 6.