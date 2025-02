Israel propõe estender primeira fase do cessar-fogo em Gaza por mais 42 dias

A delegação de Israel propôs nesta sexta-feira, em uma reunião com os mediadores - Egito, Catar e Estados Unidos - no Cairo, uma extensão da primeira fase da trégua na Faixa de Gaza por 42 dias para recuperar os 63 reféns que ainda estão no enclave palestino, segundo revelou à Agência EFE uma fonte egípcia próxima às negociações.

A primeira fase do cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro com o apoio dos Estados Unidos e a ajuda de mediadores egípcios e catarianos, terminará no sábado e ainda não está claro o que acontecerá a seguir.

Israel apresentou a proposta enquanto adia o acordo sobre o futuro da Faixa de Gaza, para o qual o presidente dos EUA, Donald Trump, propôs expulsar a população Palestina e criar uma espécie de "Riviera do Oriente Médio", como recriou ontem em um vídeo gerado por inteligência artificial, onde o território destruído foi transformado em um balneário cheio de arranha-céus, hotéis e mercados para turistas.

A fonte, que pediu para permanecer anônima devido à sensibilidade das negociações, afirmou que "não há um acordo específico sobre isso, mas poderia ser possível".

"Não encerramos a opção de continuar o atual cessar-fogo", comentou.

O oficial de segurança egípcio destacou que as delegações que representam Israel e o Hamas não participaram diretamente nas negociações para finalizar um acordo sobre a segunda fase do cessar-fogo e que ainda é preciso "superar as grandes lacunas entre os dois lados".

"A segunda fase requer uma discussão profunda. Levará algum tempo", disse a fonte sobre o processo, acrescentando que as negociações sobre a segunda fase, que poderia levar ao fim permanente da guerra, ainda não começaram.

O oficial egípcio explicou que Israel busca estender a primeira fase sob a condição de que o Hamas liberte três reféns por semana em troca da libertação de prisioneiros palestinos mantidos por Israel, embora não tenha especificado quantos prisioneiros palestinos seriam libertados em troca.

"Nem o Hamas, nem Israel abordaram o que poderia acontecer depois de sábado se a primeira fase do cessar-fogo terminar sem um acordo. As negociações entre os dois lados estão sendo conduzidas com a mediação do Egito e do Catar e com o apoio dos Estados Unidos", completou.

Na primeira fase, 33 reféns israelenses foram entregues em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos. A segunda fase visa libertar os reféns restantes e conseguir a retirada completa das forças israelenses de Gaza.