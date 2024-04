BC lança moeda de R$ 5 em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição; veja imagens

Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição, o Banco Central (BC) lançou nesta quinta-feira, 11, a moeda comemorativa de prata, com valor de face de R$ 5,00. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Congresso Nacional.

“Com o lançamento desta moeda, o BC homenageia o Poder Legislativo, celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que deu origem à Câmara dos Deputados e ao Senado”, afirmou o Rodrigo Teixeira, diretor de Administração.

O anverso (frente) da moeda apresenta o livro da primeira Constituição brasileira aberto com suas páginas retratadas em cor sépia, que representa a passagem do tempo. A pena estilizada e o texto manuscrito remetem à forma como o livro, há 200 anos, foi redigido. Essa é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil.

O reverso (parte de trás) mostra o prédio do Congresso Nacional, símbolo do Poder Legislativo. O conjunto arquitetônico do Congresso, composto por duas cúpulas, uma voltada para cima e outra para baixo, representa o Poder Legislativo bicameral, modelo proposto já na primeira Carta Magna do Brasil, com as duas Câmaras, de deputados e de senadores, que formavam a Assembleia Geral.

Tiragem

A moeda tem tiragem inicial de três mil unidades, com valor de face de R$5,00.

Como será a moeda de R$ 5

* Valor de face: R$5,00

* Material: prata 999/1.000

* Diâmetro: 40mm

* Peso: 28g

* Bordo: serrilhado

* Acabamento: proof

* Preço de venda: R$440,00

Como comprar a moeda de R$ 5

As moedas comemorativas podem ser compradas no site da Casa da Moeda do Brasil.

O que é acabamento "proof"?

É um sofisticado processo de fabricação de moedas e medalhas.

O requinte do processo começa pelo tratamento dado aos cunhos e aos discos, que são polidos até que suas superfícies obtenham o brilho de espelho, e aos relevos que são jateados com areia para fosqueamento, o que resulta em um profundo contraste de grande beleza.

As peças são acondicionadas em estojos ou cartelas.