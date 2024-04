Argentina: Inflação sobe 11% em março sobre fevereiro; em 12 meses, acumula 287%

A inflação na Argentina diminuiu para 11% em março, em comparação com o aumento de 13,2% em fevereiro, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos nesta sexta-feira, 12.

Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 287,9%. Em fevereiro, o acumulo anual havia sido de 276,2%. No primeiro trimestre, a alta foi de 51,6%.

O dado ficou abaixo da expectativa de mercado, que apontava para uma alta de preços por volta de 12%.

"A divisão com maior aumento no mês foi a de Educação (52,7%), por causa dos aumentos das cotas nos distintos níveis educacionais no início do ciclo letivo", apontou o INEC. "Seguiram Comunicação (15,9%), pelo aumento em serviços de telefonia e internet, e Moradia, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (13,3%), pelas altas no serviço de eletricidade."

Segundo o jornal Clarín, o presidente da Argentina, Javier Milei, e seu ministro da Economia, Luis Caputo, vinham insistindo que o dado inflacionário viriam em um dígito, caso se excluísse da conta algumas rubricas específicas e o efeito de carregamento do final do governo de Alberto Fernández.

Segundo Caputo, em alguns itens, como alimentação, já ocorre um processo de desinflação.

Trata-se da terceira queda em relação às expectativas de mercado e em relação às tendências inflacionárias desde que Milei assumiu o governo e implantou medidas de austeridade fiscal duras para conter o desequilíbrio das contas públicas na Argentina.

Atualmente, o país tem a maior inflação global.