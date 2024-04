Milei anuncia término com namorada um dia após encontrar Elon Musk

O presidente argentino Javier Milei confirmou na noite de sexta-feira, 13, o término de seu relacionamento com a atriz Fátima Florez. De acordo com uma postagem que fez na rede social X, as exigências de suas agendas profissionais contribuíram para a separação, apesar do respeito mútuo e admiração que permanecem entre eles.

Milei detalhou que o sucesso profissional de Fátima Florez resultou em diversas propostas de trabalho na Europa e nos Estados Unidos, o que intensificou a distância física entre o casal. Essa situação foi agravada pelos deveres de Milei como chefe de estado.

A decisão pelo término veio após reconhecerem que não seria possível manter a relação desejada sob tais "distâncias insuperáveis".

Ainda assim, o casal, que havia tornado público seu relacionamento em agosto do ano passado, após se conhecerem no popular programa argentino de Mirtha Legrand, optou por manter uma amizade dada a forte ligação emocional que existe entre eles.

O anúncio calhou de acontecer após o presidente cumprir uma agenda com Elon Musk em Austin, Texas.