Aneel anuncia nova data do Leilão A-5, para contratação de energia nova

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou uma nota data para a realização do Leilão A-5, para contratação de energia nova. O certame, que estava previsto para esta sexta-feira, 16, foi remarcado para 14 de outubro.

De acordo com a agência reguladora, o leilão foi temporariamente suspenso devido à detecção de inconsistência no Sistema de Gerenciamento de Leilões (SGL) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no último dia 8. O ocorrido se deu por causa de uma atualização, realizada em 29 de agosto, neste sistema, que foi normalizado.

Devido a isso, porém, foi possível visualizar de informações relativas a "Inscrições e Aporte de Garantia de Proposta" dos interessados, o que, na visão da agência, permitiu o acesso a "informações sensíveis à competitividade do Certame". Com isso, a Aneel decidiu então invalidar essa fase, devolver as garantias e solicitar novo aporte entre os dias 3 e 5 de outubro, de acordo com novo cronograma publicado no site da Aneel.

