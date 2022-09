Leilão de 590 imóveis tem lances a partir de R$ 25,7 mil

A leiloeira Zukerman anunciou o leilão de 592 imóveis em diferentes regiões do país no mês de setembro. São casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais com valores abaixo da avaliação de mercado. As sessões serão realizadas de forma virtual durante todo o período, com lances a partir de R$ 25,7 mil.

Há oportunidades nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, Pará, Maranhão, Rondônia, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Em parceria com bancos e instituições financeiras, os lotes disponíveis incluem imóveis dos bancos Bradesco, Santander, Modal, Daycoval, da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Oportunidades em destaque

Uma das propriedades em destaque é uma casa no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro (RJ), com 225 m² de área total, 49 m² de área construída e lances a partir de R$ 25,7 mil. Para mais informações, basta acessar a página do imóvel.

O lance máximo do leilão é de R$ 460 milhões para um terreno no Parque Industrial, em Rondonópolis (MT), com 96.301 m² de área total. Saiba mais na página do lote.

Como participar

Durante todo o mês, os interessados podem se habilitar e participar do pregão online. Basta se cadastrar no site da Zukerman, ler o edital do lote desejado, se habilitar para dar lances no imóvel e ter a chance de arrematá-lo. As formas de pagamento variam conforme o lote.

