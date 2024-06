Por que uma dieta baseada em vegetais nem sempre é saudável?

Ter uma dieta baseada em vegetais é bom para a saúde, mas não se esses alimentos vegetais forem ultraprocessados.

As descobertas, divulgadas num estudo pelo Washington Post, mostram que as dietas baseadas em vegetais não apresentam resultados iguais - a depender do que os fabricantes fazem com eles antes de chegarem ao seu prato.

A nova pesquisa, publicada na segunda-feira na revista Lancet Regional Health-Europe, descobriu que a ingestão de alimentos de origem vegetal ultraprocessados ​​– como substitutos de carne, sucos de frutas e doces – aumenta o risco de ataques cardíacos e derrames. Mas quando os alimentos como frutas, legumes, cereais integrais e nozes são apenas minimamente processados, ou seja, limpos, cortados e embalados, mas servidos em grande parte tal como são encontrados na natureza, têm um efeito protetor maior contra doenças cardiovasculares.

Entre as descobertas estão:

Quanto mais alimentos ultraprocessados ​​as pessoas consumirem, maior será a probabilidade de morrer de doenças cardíacas

Cada aumento de 10% nas calorias provenientes de alimentos ultraprocessados ​​de origem vegetal, existe uma probabilidade 5% maior de desenvolver doenças cardiovasculares e a um risco 6% maior de doenças coronárias

Para cada aumento de 10% no consumo de alimentos integrais à base de plantas – aqueles que não eram ultraprocessados ​​–, os participantes tiveram uma redução de 8% na probabilidade de desenvolver doença coronariana e uma redução de 20% no risco de morrer por causa dela. . Eles também tinham um risco 13% menor de morrer de qualquer doença cardiovascular.

Esse processo de industrialização de alguns alimentos elimina nutrientes que melhoram a saúde das pessoas, substituindo-os por sal, açúcar e gordura, e destrói a “matriz alimentar”, o que faz com que o nosso corpo absorva os alimentos mais rapidamente. Isso resulta naquela sensação de "sempre estar com fome" e, em alguns casos, níveis mais elevados de açúcar no sangue.

O novo estudo analisou dados de 118 mil adultos que foram acompanhados durante cerca de uma década como parte do UK Biobank, um estudo que acompanha os hábitos de saúde e estilo de vida das pessoas em todo o Reino Unido.