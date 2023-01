Por que a Nasa pode não detectar o próximo asteroide a passar pela Terra

Na última semana, a Nasa quase não detectou a passagem inesperada do 2023 BU pela Terra. O pequeno asteroide não era uma ameaça para a população do planeta, mas só conseguiu ser detectado no sábado, 21, cinco dias antes de chegar perto daqui.

Isso porque a Nasa prioriza a detecção de asteroides muito maiores e capazes de causar algum dano — o que significa que rochas inofensivas como o 2023 BU podem passar indetectáveis.

O 2023 BU chegou mais perto da Terra que alguns satélites que ficam na baixa órbita, cerca de 3,6 mil quilômetros de distância, mas não caiu em solo terrestre. Inclusive, caso tivesse tentado, teria sido pulverizado na atmosfera.

"É uma das aproximações mais próximas já registradas", ressaltou Davide Farnocchia, engenheiro da Nasa. O asteroide que passou pela baixa órbita nesta quinta-feira, 26, tem entre 3 e 8 metros de diâmetro, segundo a agência espacial.

WOW, we did it! Here it is asteroid #2023BU around the time of its flyby, perfectly captured by our robotic facility. Our live feed was a tremendous success, thanks to all! @masi_gianluca #virtualtelescope

👉🔭more: https://t.co/7ioifRqeEP pic.twitter.com/kGw8LKhmy0

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) January 27, 2023