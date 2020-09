1. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 1/14 Frio de -35 graus na Finlândia (Tom Archer/2020 astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

2. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 2/14 Foto da Galáxia de Andrômeda do fotógrafo francês Nicolas Lefaudeux foi eleita a melhor do ano (Nicolas Lefaudeux/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução)

3. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 3/14 O nascer de Júpiter (Stacey Downton/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

4. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 4/14 Um portal galático (Marcin Zajac/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

5. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 5/14 A lua e o fragmento (Mathew Browne/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

6. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 6/14 A mágica do deserto (Stefan Liebermann/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

7. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 7/14 A aurora boreal na Islândia (Kristina Makeeva/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

8. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 8/14 As "pintas" do Sol (Ruslan Ilnitsky/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

9. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 9/14 Pinturas no céu (Thomas Kast/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

10. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 10/14 Vencedor na categoria de fotos da aurora boreal, o alemão Nicholas Roemmelt conseguiu tirar uma imagem perfeita da "senhora de verde", na Noruega (Nicholas Roemmelt/2020 astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

11. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 11/14 O inferno cósmico (Peter Ward/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

12. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 12/14 A nebulosa "golfinho" (Connor Matherne/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)

13. O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora) zoom_out_map 13/14 A luz fantástica do Sol (woowahgeek/2020 Astronomy photographer of the year/Reprodução) O espaço como você nunca viu: as melhores fotos de 2020 (até agora)