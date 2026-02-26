Nicotina vira 'benefício' de trabalho em empresas nos Estados Unidos

Nos últimos meses, uma tendência incomum começou a ganhar espaço nos escritórios do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Empresas estão oferecendo aos funcionários acesso gratuito a sachês de nicotina, tradicionalmente usados como ferramenta para parar de fumar, como se fossem um benefício empresarial.

Estimulante controverso

No escritório da Palantir em Washington, D.C., máquinas de venda automática e geladeiras estão sendo abastecidas com sachês de nicotina sem tabaco. Os produtos são disponibilizados gratuitamente a empregados e visitantes acima de 21 anos, segundo o Wall Street Journal.

A justificativa por trás dessa prática está ligada à percepção de que a nicotina pode funcionar como um estimulante, similar à cafeína, ajudando foco e atenção. Influenciadores e algumas publicações nas redes sociais têm promovido essa visão, o que vem impulsionando a ideia de que o uso moderado pode “reforçar a produtividade”.

Esse movimento não se limita à Palantir. Segundo o WSJ, startups americanas têm adotado a mesma abordagem, colocando sachês de nicotina à disposição dos funcionários.

Substância viciante

Críticos observam que, apesar dos pacotes de nicotina não envolverem combustão ou fumaça, trata-se de uma substância altamente viciante, com potenciais efeitos adversos à saúde, como aumento da pressão arterial e riscos cardiovasculares.

Especialistas em saúde ouvidos pela imprensa americana alertam que a distribuição do produto como um benefício empresarial pode normalizar seu uso entre pessoas que não tinham histórico de consumo, criando uma dependência desnecessária.

"É improvável que os produtos com nicotina ajudem a função cognitiva de alguém que esteja funcionando em sua capacidade normal”, revelou Paul Newhouse, professor de psiquiatria e farmacologia da Universidade Vanderbilt, em Nashville, ao Stat News.