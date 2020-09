Nasa divulga vídeo incrível de meteoros; assista

Não é sempre que indivíduos comuns conseguem observar uma chuva de meteoros perfeitamente sem ter os equipamentos necessários ou morando na cidade grande — quando as luzes da cidade definitivamente atrapalham. A Nasa, agência espacial americana, divulgou neste sábado, 12, um vídeo que pode sanar a dúvida de muitos sobre como é uma chuva de meteoros.

Segundo a publicação no blog da Nasa, “mais de mil meteoros aparecem durante a noite nesse vídeo intrigante em timelapse”. Os quadros do vídeo foram selecionado de 372 imagens noturnas em um observatório em Nova Gales do Sul, na Austrália. A agência americana firma que o sistema utilizado para gravar o vídeo usou a posição das estrelas para medir a rotação da Terra e que os quadros do vídeo seguem a progressão anual das contelações — e, é claro, capturam diversos meteoros.