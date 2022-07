Nasa divulga primeira coleção de fotos do telescópio James Webb nesta terça

O telescópio James Webb, o mais potente já lançado ao espaço, terá sua primeira galeria de fotos divulgadas ao público nesta terça-feira, 12, às 11h30 (horário de Brasília). A revelação será feita através de uma transmissão ao vivo no canal da Nasa em seu site e no YouTube.

Na segunda-feira, 11, a agência trouxe a público, em uma transmissão feita pelo presidente Joe Biden, a primeira imagem feita pelo telescópio espacial.

Na cena, as espirais de cores e luzes mostram a região de SMACS J0723.3-7327, tirada ao longo de 12 horas, e que só puderam ser vistas graças à visão infravermelha do Webb.

De acordo com os astrônomos, a imagem de ontem, e as que serão exibidas nesta terça-feira, equivale a um espaço no céu equivalente a um grão de areia visto por uma pessoa com o braço esticado.