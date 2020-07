Meteoro brilhante é visto no céu do sertão de Pernambuco; veja vídeo

Uma grande bola de fogo foi filmada por sete câmeras da Clima ao Vivo localizadas em Pernambuco, Bahia e Ceará. De acordo com ONG Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o bólido, termo que é dado aos meteoros que explodem ao entrar na atmosfera da Terra, surgiu entre os municípios de Princesa Isabel (PB) e Carnaíba (PE) e seguiu na direção Sudeste, desaparecendo no céu a Sul do município de Arcoverde (PE).

As imagens foram captadas a partir de câmeras localizadas nas cidades pernambucanas de Serra Talhada, Petrolância, Cabrobró e Araripina; nos municípios baianos de Curaçá e Várzea Nova; e em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Clima ao Vivo é uma empresa que montou uma plataforma que pode ser acessada para pesquisas, na qual são disponibilizadas informações de tempo e clima em todas as cidades brasileiras. Por meio de uma parceria, possibilita à Bramom o acesso a imagens como as do meteorito.