Cientista coleta leite materno para encontrar tratamento contra covid-19

Uma cientista americana da Icahn Escola de Medicina Monte Sinai, em Nova York, está tentando, assim como outros especialistas no mundo todo, descobrir tratamentos contra o novo coronavírus. Mas a abordagem da imunologista Rebecca Powell é um pouco diferente da dos demais, que focam em encontrar um tratamento com base no sangue dos infectados. Powell está procurando mães que foram infectadas pela covid-19 para encontrar anticorpos presentes no leite materno para combater a doença.

Segundo o site americano Business Insider, Powell já coletou 50 amostras e recebeu outras 800 em seu laboratório. Até agora, 80% das mães que sobreviveram ao SARS-CoV-2 criaram anticorpos contra a doença. A retirada do leite, de acordo com ela, acontece sem contato para evitar o contágio.

De acordo com a cientista, os anticorpos presentes no leite materno são mais “fortes” do que os encontrados no sangue, “já que são feitos para sobreviver no organismo de um bebê recém-nascido para ajudar a prevenir infecções”. “As respostas de anticorpos tendem a durar por muito tempo, especialmente se tiverem origem em uma infecção. Então, se você foi infectado com o sarampo quando criança, você está basicamente imune pelo resto de sua vida”, explicou ela em entrevista ao BI.

Ainda não há nenhuma confirmação sobre os benefícios do leite materno contra a covid-19. Mas diversos estudos apontam que o leite é capaz de proteger as crianças de diversas doenças.