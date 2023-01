CBD barato? HempMeds aposta em derivado da maconha por R$ 0,10 o mg

Uma das principais marcas que operam na importação da substância canabidiol para o público brasileiro, a internacional HempMeds trouxe ao mercado duas novas concentrações de canabidiol full spectrum: 3.000 mg e 6.000 mg.

Os novos produtos virão em frascos de 30 e 60 mililitros, com a concentração de 100 mg/ml e terão, respectivamente, o valor de R$ 0,13 e R$ 0,10 cada miligrama.

O preço figura o produto como o melhor custo-benefício do Brasil entre todas as marcas com operação no país.

Segundo a empresa, trata-se da terceira movimentação em menos de um ano para garantir tratamentos mais acessíveis. No final de 2022, todo catálogo da empresa teve redução de 52%.

Ao lançar os novos produtos da linha RSHOBR, sendo o de 6 mil o mesmo preço da versão anterior, de 5.000 mg, a companhia reduziu o custo por mg em mais 20%, tornando o tratamento até 72% mais barato.

“Essa medida representa uma redução significativa no custo mensal do tratamento para o pacientes. Além de mais acessíveis, os frascos de canabidiol full spectrum são pequenos, fáceis de transportar e adaptados ao público brasileiro”, destaca Matheus Patelli, diretor-geral da HempMeds no Brasil.

Vale destacar que os produtos RSHO BR só existem no Brasil, e o prazo de importação está muito mais ágil que no passado. Em alguns casos, chega em até 15 dias úteis após o pedido.