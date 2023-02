Astrônomos detectam 'por acaso' pequeno asteroide com telescópio James Webb

Usando o Telescópio Espacial James Webb, astrônomos europeus detectaram um asteroide anteriormente desconhecido do tamanho do Coliseu de Roma entre os planetas Marte e Júpiter.

O asteroide, que mede de 100 a 200 metros de comprimento, é o menor objeto observado até agora com este telescópio, informou a agência espacial americana (Nasa) nesta segunda-feira, 6.

Astrônomos europeus "detectaram por acaso" o asteroide, destacou a Nasa em nota, acrescentando que mais observações são necessárias para determinar sua natureza e propriedades.

"De forma completamente inesperada, detectamos um pequeno asteroide", disse Thomas Muller, astrônomo do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, na Alemanha.

A descoberta ocorreu durante a calibração do Instrumento Infravermelho Médio (MIRI) do telescópio, que opera em comprimentos de onda do infra-vermelho médio.

"A incrível sensibilidade do Webb tornou possível ver este objeto de aproximadamente 100 metros a uma distância de mais de 100 milhões de quilômetros", destacou Muller.

O Webb, que opera desde julho, é o telescópio espacial mais poderoso já construído e registrou uma grande quantidade de dados sem precedentes, além de imagens impressionantes.