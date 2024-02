12 anos da missão Juno: veja imagens impressionantes de Júpiter capturadas pela Nasa

Desde 2016, a sonda espacial Juno, da Nasa, tem captado imagens do planeta Júpiter. Desde o lançamento, a sonda viajou mais de 1 bilhão de milhas, e seu instrumento JunoCam tirou centenas a milhares de fotos. O aparelho transmite os dados brutos para a Terra como camadas de fotos em preto e branco que representam vermelho, azul e verde. Então, cientistas mesclam as camadas e as processam para fazer retratos coloridos impressionantes de Júpiter e suas luas.

Veja na galeria algumas das imagens: