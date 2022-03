The Dropout: a série sobre uma das maiores fraudes do Vale do Silício

Há, por assim dizer, uma nova aba nas plataformas de streaming destinadas a contar histórias reais sobre trapaceiros que aplicaram golpes e conseguiram tirar dinheiro de outras pessoas. Citam-se aqui as recentes séries 'Inventando Anna' e o documentário 'O golpista do Tinder', ambos da Netflix.

Assim, contribuindo com o novo filão de interesse dos espectadores, a plataforma Hulu lança nesta quinta-feira, 3, a série 'The Dropout,' que se baseia em um dos maiores casos de fraude do Vale do Silício e do setor médico dos EUA, o da startup Theranos.

Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) protagoniza Elizabeth Holmes, fundadora e CEO da Theranos, e a qual, em uma trajetória profissional ascendente, atraiu ofertas milionárias de investimentos ao prometer uma revolucionária tecnologia de exame de sangue, capaz de entregar resultados pela internet a partir de algumas gotas de material.

A série The Dropout, além de documentar o momento, se compromete em relatar os bastidores de uma história cheia de ilusões e truques, que também incluem aqueles pregados na própria Holmes, quanto o questionamento sobre até que ponto alguém é capaz de acreditar em uma mentira, mesmo diante de dilemanas éticos e questões de saúde e vida.

O enredo, assim como os citados no início do texto, também cerca a psicologia por de trás de grandes enganadores e mentirosos, que não encontram barreiras para influenciar pessoas se a razão que os guie for a de fazer muito dinheiro.

No elenco também estão Naveen Andrews (Lost), Stephen Fry (Assassinato em Godford Park), Sam Waterston (O Grande Gatsby) e William H. Macy (Jurassic Park III).

Elizabeth Meriwether (New Girl) é o showrunner, com a série baseada no documentário de mesmo nome, com a história real de Elizabeth Holmes.

The Dropout tem oito episódios e estreia para os brasileiros no Star+, que pode ser acessado pelo Amazon Prime Video, nesta quinta-feira, 3, com os três primeiros. Depois, segue com um por semana até o final.