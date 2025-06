Suíte de luxo de cruzeiro exclusivo tem até academia privada; diária é de R$ 145 mil

Se você já imaginou uma experiência sem igual no mar, a companhia de cruzeiros de luxo Regent Seven Seas Cruises revelou uma suíte que tem nada mais, nada menos que 817 m² a bordo do seu mais novo navio, o Seven Seas Prestige. Com uma tarifa de R$ 145 mil por noite, a suíte possui dois quartos, dois banheiros, uma sauna pessoal e até uma academia privativa. A suíte também conta com uma varanda de 344 m² e acesso a um restaurante privado, o The Study, para até 12 pessoas.

O Seven Seas Prestige foi projetado para ser o novo marco da frota da Regent, com 77 mil toneladas e capacidade para 822 passageiros. Este navio, que será inaugurado em dezembro de 2026, realizará viagens pelo Caribe e Europa, incluindo duas travessias transatlânticas. As tarifas começam em R$ 37.679 por hóspede para uma suíte com varanda, com viagens variando entre dez e 15 noites, e destinos como Harvest Caye, em Belize, e pernoites em Londres, Lisboa e Bordeaux.

A suíte chamada de Skyview Regent é a principal atração a bordo, com design refinado e artesanato meticuloso. Cada detalhe, desde a iluminação integrada até os móveis personalizados, foi escolhido para criar uma atmosfera de sofisticação. A suíte também oferece uma escada flutuante de pedra natural e um elevador privativo. O andar superior abriga a suíte principal, com vistas panorâmicas do mar, e um banheiro inspirado em um spa, com pias duplas, banheira flutuante esculpida a mão, sauna e um grande chuveiro.

Além de suas comodidades luxuosas, os hóspedes da suíte Skyview Regent terão acesso a um serviço exclusivo, incluindo um mordomo pessoal, tratamento diário no Serene Spa & Wellness, e um carro privativo com motorista e guia em cada porto. Toques adicionais, como uma garrafa de Dom Pérignon e conhaque Remy Martin Louis XIII, bem como serviços de caviar e canapés diários, completam a experiência. A vivência também inclui passeios ilimitados em terra.

Reservas

A temporada inaugural do Seven Seas Prestige começa em dezembro de 2026, com 13 viagens programadas, que incluem escala no Canal do Panamá, além de cruzeiros pelo Caribe e Europa. Os hóspedes poderão explorar destinos como México, Jamaica, Costa Rica, e ilhas paradisíacas no Caribe, incluindo várias paradas na ilha privada de Harvest Caye, em Belize. Durante a temporada inaugural, o navio oferecerá experiências imersivas em cada destino, com até 95 passeios inclusos.

As reservas começam a partir de 25 de junho de 2025, por meio do site da companhia. As viagens oferecem uma forma única de explorar o mundo, com o máximo de conforto, sofisticação e experiências exclusivas a bordo.