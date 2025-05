Hotel histórico que hospedou presidentes do Brasil dá lugar a torres de mais de 160 metros

Nos tempos áureos, o Hotel Fischer era um símbolo de luxo e referência na hotelaria brasileira, recebendo até ex-presidentes da República como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Inaugurado em 1957, o hotel foi um marco para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e contribuiu para o desenvolvimento turístico e imobiliário da cidade. Depois de ser desativado em 2009, o edifício foi demolido em 2012, dando lugar a um novo capítulo para o terreno que marcou o início da era dos arranha-céus.

No local onde funcionou o histórico hotel, está em construção o Fischer Dreams, um empreendimento da incorporadora Procave. Localizado na orla de Balneário Camboriú, que mantém o metro quadrado mais valorizado do Brasil pelo terceiro ano consecutivo, o projeto une tecnologia avançada, design exclusivo e um memorial com peças originais do antigo hotel, resgatando seu legado.

O Fischer Dreams contará com duas torres residenciais: a Torre Norte, com 50 andares e 167 metros de altura, e a Torre Sul, com 53 andares e 179 metros. O residencial terá 119 apartamentos, com áreas que variam de 186 a 491 metros quadrados, incluindo unidades com até oito suítes.

Além das residências, o projeto terá mais de 7 mil metros quadrados de lazer, com piscinas de borda infinita, espaços gourmet, áreas de relaxamento, salão de festas, spa, academia e restaurante de alta gastronomia com vista para o mar. Os prédios estão em construção com previsão de conclusão em março de 2026. O preço varia entre R$ 60 mil e R$ 70 mil o metro quadrado.

Fischer Dreams: residencial em Balneário Camboriú. (Divulgação/Divulgação)

Legado do Fischer

O diretor comercial da Procave, Clóvis de Albuquerque Filho, afirma que o Hotel Fischer foi “muito mais do que um empreendimento hoteleiro, foi a semente de um novo ciclo de desenvolvimento urbano, turístico e imobiliário da região”. Segundo ele, o Fischer Dreams pretende dar continuidade a esse legado e criar um novo padrão de excelência para Balneário Camboriú, mantendo viva a história do local.

O Hotel Fischer começou sua trajetória com quatro andares, 26 suítes e capacidade para 108 hóspedes, sendo o primeiro da cidade a oferecer banheiros privativos em alguns quartos. Passou por reforma em 1972, ganhando uma torre moderna de 12 andares e o primeiro heliponto da cidade. Depois de 52 anos de funcionamento, encerrou as atividades em 2009, sendo demolido três anos depois para abrir caminho ao atual empreendimento.