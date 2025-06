'Steve Jobs dos vinhos' conduz degustação rara no Brasil com rótulo de 100 pontos

Momentos raros na vida costumam ser difíceis de encontrar, mas quando acontecem, são inesquecíveis. Um desses momentos será proporcionado no próximo dia 3 de julho, no Locale Pinheiros em São Paulo, e no dia 4 de julho, no Gruta do Fado, no Rio de Janeiro. Os dois jantares promovidos pela importadora Grand Cru contarão com a presença de Paul Hobbs, um dos enólogos mais respeitados do mundo e criador da renomada vinícola Viña Cobos, localizada em Mendoza, Argentina.

O estadunidense Paul Hobbs é uma referência no mundo do vinho. Nos anos 1980, após uma viagem à Argentina, Hobbs percebeu o potencial das uvas Malbec, então subestimadas. Com um investimento inicial de apenas US$ 7 mil, ele fundou a Viña Cobos, que se tornaria uma das vinícolas mais importantes do mundo.

Seu trabalho foi reconhecido por publicações renomadas, como a Wine Enthusiast, que o elegeu “Personalidade do Vinho do Ano” em duas ocasiões, e pela Forbes, que o apelidou de “Steve Jobs do Vinho”, tamanha sua genialidade e visão empreendedora.

O Wine Dinner Cobos 100 Pontos será uma oportunidade única de experimentar alguns dos vinhos mais icônicos da Viña Cobos, que no Brasil são importados pela Grand Cru. O jantar será harmonizado com seis vinhos, incluindo o famoso Viña Cobos Malbec 2021, que conquistou a pontuação máxima de 100 pontos do crítico Jeb Dunnuck.

Outros rótulos premiados que farão parte da experiência incluem o Vinculum Chardonnay 2023, o Crossbarn By Paul Hobbs Pinot Noir 2019, e o Viña Cobos Hobbs Estate Cabernet Sauvignon 2021, entre outros. Toda a experiência, com jantar em seis tempos e a harmonização, custa R$ 1.950 na experiência em São Paulo e R$ 1.300 no Rio de Janeiro.

Serviço: Wine Dinner Cobos 100 Pontos.

São Paulo. Data: 3 de julho de 2025 (quinta-feira). Horário: 19h30. Local: Locale Pinheiros. Endereço: R. Ferreira de Araújo, 302 - Pinheiros. Preço: Lote 2: R$ 1.950,00 e venda por meio do site .

. Rio de Janeiro. Data: 04 de julho de 2025 (sexta-feira). Horário: 19h30. Local: Restaurante Gruta do Fado — VillageMall. Endereço: Av. das Américas, 3900 | Piso L3, Loja 310/311 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Preço: R$ 1.300 vendidos por meio do site.